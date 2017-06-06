Трамп заявил, что американские СМИ пытаются помешать ему использовать соцсети

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил , что традиционные американские средства массовой информации критикуют его записи в Twitter, чтобы помешать ему использовать соцсети для прямого обращения к избирателям.
Он написал это в своем микроблоге.
"Лживые традиционные СМИ изо всех сил стремятся помешать мне использовать социальные сети, - написал Трамп. - Им ужасно не нравится, что я могу выражать честную позицию, которая не прошла через "фильтр". "Простите, ребята, но если бы я полагался на фальшивые новости CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post и New York Times, то я бы имел нулевые шансы выиграть Белый дом!", - написал Трамп.
Sorry folks, but if I would have relied on the Fake News of CNN, NBC, ABC, CBS, washpost or nytimes, I would have had ZERO chance winning WH— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
В последние дни ведущие американские СМИ подвергли критике некоторые высказывания Трампа в Twitter. В частности, многим журналистам не понравилась критика президента США в адрес мэра Лондона Садика Хана. Трампа удивило то, что лондонский мэр после происшедшего в городе в субботу вечером теракта призвал жителей не волноваться. Однако многие американские комментаторы посчитали, что американский лидер не должен критиковать политиков страны-союзницы в трудный для нее момент.