Сыновья Трампа назвали вымыслом утверждения об их связях с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сыновья президента США Дональда Трампа - Дональд-младший и Эрик - назвали абсолютным вымыслом утверждения об их связях с представителями России. Об этом они заявили в интервью телекомпании ABC.

"Это величайшая фабрикация в истории", - подчеркнул Эрик. "У нас нет сделок с Россией, у нас нет проектов в России, мы не имеем ничего общего с Россией", - сказал он.

Дональд Трамп - младший в свою очередь заявил, что стимулом к началу расследований якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США, которые ведут спецкомитеты по разведке в обеих палатах Конгресса, стали сфабрикованные материалы СМИ и утечки, исходящие от представителей администрации, занимающих свои должности еще со времен правления бывшего президента Барака Обамы. "Я вижу, как политический истеблишмент пытается сделать так, чтобы ему (президенту Трампу - Прим. ТАСС) было труднее преуспеть", - сказал Дональд.

Сыновья, которым Трамп передал руководство своей семейной компанией Trump Organization, также заявили, что ФБР не связывалось с ними по поводу их возможных контактов с представителями РФ.

"Это не более чем охота на ведьм, - отметил Эрик Трамп, говоря про расследования. - Я считаю, что в конечном итоге никаких результатов это не принесет".

Президент США и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти в США. Со своей стороны они требуют выявить источники утечек закрытой служебной информации, в том числе из американских правоохранительных органов. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.