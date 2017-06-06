СМИ: власти Великобритании планируют сократить бюджет антитеррористического ведомства

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ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует в 2017 году многомиллионные сокращения бюджета контртеррористического ведомства.
Об этом сообщает газета Times.
Согласно документам Министерства внутренних дел, оказавшимся в распоряжении издания, финансирование Управления по безопасности и борьбе с терроризмом (OSCT) в текущем году планируется сократить с 856 млн до 824 млн фунтов (примерно с $1,1 млрд до $1 млрд). Это ведомство занимается разработкой стратегии борьбы с терроризмом как на внутригосударственном, так и на международном уровне, и является связующим звеном между службой британской контрразведки (MI5), британской внешней разведкой (MI6) и полицией. Сотрудники управления также занимаются выявлением потенциальных террористов на ранних этапах.
Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, представляющая Консервативную партию, ранее заявляла, что расходы на борьбу с терроризмом "играют ключевую роль в противостоянии угрозе, с которой сталкивается Соединенное Королевство".
В понедельник лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку, обвинив ее в том, что именно она несет ответственность за уменьшение численности стражей порядка на 20 тысяч в период с 2010 по 2016 годы, когда Мэй возглавляла МВД. По мнению лейбористов, это сокращение напрямую способствовало снижению уровня общественной безопасности в стране, которую в последнее время накрыла волна терактов.
Во вторник эту же тему затронул и мэр Лондона - лейборист Садик Хан. Он жестко раскритиковал систему финансирования столичной полиции, дав понять, что Скотленд-Ярд при правительстве Консервативной партии ждут тяжелые времена.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате погибли семь человек, почти 50 были ранены, состояние 18 из них оценивается как критическое. Террористы были застрелены полицией.