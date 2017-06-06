Парламент Эстонии ратифицировал договор о сотрудничестве в оборонной сфере с США

ТАЛЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Парламент (Рийгикогу) Эстонии большинством голосов ратифицировал договор об оборонном сотрудничестве с США. Ратификацию поддержали 82 депутата из 101-го.

Соглашение об оборонном сотрудничестве между Таллином и Вашингтоном было подписано 17 января этого года министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна и посолом США в республике Джеймсом Мелвиллом. Документ упрощает действия членов Вооруженных сил США на территории Эстонии, а также устанавливает для них механизм различных налоговых льгот. Также договор оговаривает порядок использования американскими военными объектов Сил обороны Эстонии, а также право устанавливать необходимые им собственные сооружения.

"Договор является частью тесного сотрудничества, которое мы осуществляем с США для того, чтобы восточная граница НАТО была защищена, а мир в этом регионе был обеспечен", - заявил тогда Цахкна. По его словам, документ "имеет важное значение для подтверждения долгосрочного оборонного сотрудничества между Эстонией и США".

Ранее аналогичные договоры с США также подписали Латвия и Литва.