Теффт: Асад должен уйти, но США понимают необходимость переходного периода

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Позиция США по необходимости ухода из власти президента Сирии Башара Асада остаётся прежней, однако в Вашингтоне понимают, что он не может уйти немедленно. Об этом сообщил посол США в России Джон Теффт в ходе круглого стола с представителями российских СМИ.

"Нынешняя администрация США уверена, что Асад должен уйти из власти", - сказал он.

Однако, по словам дипломата, теперь власти США считают, что это "не обязательно должно произойти немедленно". "Должен быть переходный период", - пояснил он.

Вашингтон поддерживает все усилия по снижению напряженности в Сирии, но роль Ирана в создании зон деэскалации вызывает много вопросов, сказал Теффт.

"Мы всего лишь наблюдатели в астанинском процессе, - сказал дипломат. - Обсуждения продолжаются, мы еще не пришли к какому-то выводу". "Мы будем поддерживать усилия по прекращению убийств, но у нас есть вопросы, в том числе в связи с тем, что Иран является наблюдателем (в этом процессе)", - добавил он.

"Мы были в Астане на переговорах, - отметил Теффт. - Наш представитель пытался понять, найти ответы на вопросы". "Но мы на данном этапе не гаранты, у нас есть еще много вопросов", - констатировал он.

3-4 мая в Астане прошла четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также высокие представители ООН, Иордании и США. Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.