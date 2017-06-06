СМИ: россиянка приговорена к трем месяцам тюрьмы в ОАЭ за неприличный жест

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ приговорили россиянку к трем месяцам тюремного заключения за аморальный поступок, неприличный жест, который она сделала во время дорожного конфликта с гражданкой США на самом известном из искусственных островов ОАЭ - Пальма Джумейра. Россиянка находилась за рулем автомобиля своей подруги. Об этом сообщило местное эмиратское издание The National.

Как заявила американка в зале суда Дубая, конфликт произошел 24 мая прошлого года на дороге в Пальма Джумейра.

"Она начала безрассудно менять полосы движения, внезапно остановилась перед моим автомобилем", - заявила американка. Кроме того, по ее словам, обвиняемая вышла из машины и подошла к ней, а прежде чем показать средний палец, она напала и оскорбила ее.

"Другая женщина, которая находилась в автомобиле вместе с обвиняемой, подошла и извинилась за поведение своей подруги, сказав мне, что ее приятельница пьяна", - добавила американка.

Отмечается, что дорожная полиция выписала россиянке штраф в размере 400 дирхамов (около $109) за то, что она предоставила не свое, а водительское удостоверение подруги. После отбытия наказания женщина будет депортирована из страны.