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Миннацбезопасности США расследует утверждения о вмешательстве РФ в выборы

Международная панорама
6 июня, 18:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее издание The Intercept сообщило, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика ПО, используемого в США при проведении выборов

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство национальной безопасности США участвует в расследовании приписываемых России попыток вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил на слушаниях в Конгрессе руководитель ведомства Джон Келли.

"Мы в этом участвуем", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора, ведет ли его ведомство разбирательство по поводу утверждений о вмешательстве РФ в избирательный процесс. Между тем глава ведомства отказался как-либо прокомментировать появившиеся ранее в СМИ утверждения о взломе российскими спецслужбами разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов. "Я бы не стал ничего подтверждать или опровергать по этому поводу. Нам следует дождаться (результатов) расследования", - сказал он.

Ранее издание The Intercept, которое ссылается на совершенно секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщило, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика ПО, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных.

Портал подчеркнул, что означенный документ, датируемый 5 мая текущего года, был передан изданию на условиях анонимности и прошел независимую проверку подлинности. Согласно изложенным в нем утверждениям, "структуры Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил доказанно занимались кибершпионажем в отношении американской компании в августе 2016 года, чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании".

Кремль решительно опроверг новые обвинения в адрес РФ в кибератаках на избиркомы США и считает их неаргументированными и бездоказательными.

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