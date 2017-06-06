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Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактом

Международная панорама
6 июня, 18:15 дата обновления: 6 июня, 18:31 UTC+3

Ранее сообщалось, что неизвестный с молотком напал на стража порядка

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Материал из 1 страницы
Париж, 6 июня

Париж, 6 июня

© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Нападение на сотрудника полиции, случившееся перед собором Парижской Богоматери, квалифицирован как теракт.

Соответствующее расследование начал отдел прокуратуры Парижа, занимающийся делами, связанными с терроризмом, передало AFP.

В префектуре полиции Парижа сообщили, что инцидент исчерпан, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что полицейский подвергся нападению неизвестного, который попытался ударить стража порядка молотком. 

Полицейский выстрелил в нападавшего.

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