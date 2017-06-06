Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактом

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ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Нападение на сотрудника полиции, случившееся перед собором Парижской Богоматери, квалифицирован как теракт.
Соответствующее расследование начал отдел прокуратуры Парижа, занимающийся делами, связанными с терроризмом, передало AFP.
В префектуре полиции Парижа сообщили, что инцидент исчерпан, ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что полицейский подвергся нападению неизвестного, который попытался ударить стража порядка молотком.
Полицейский выстрелил в нападавшего.