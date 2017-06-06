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Глава МИД Канады заявила, что "военный авантюризм" России угрожает мировой демократии

Международная панорама
6 июня, 18:34 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

В числе остальных угроз, по словам Христи Фриланд, "диктаторский режим в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии, чудовищные экстремисты" ИГ

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ОТТАВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Действия России на международной арене представляют угрозу либерально-демократическому миру, частью которого является Канада. С таким утверждением канадский министр иностранных дел Христя Фриланд выступила в национальном парламенте.

"Диктаторский режим в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии, чудовищные экстремисты из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также российский военный авантюризм и экспансионизм представляют четкие стратегические угрозы либерально- демократическому миру, частью которого является Канада", - заявила она.

"Наши возможности действовать против таких угроз только самостоятельно ограничены. Это требует сотрудничества с единомышленниками", - добавила Фриланд. Министр пояснила, что, в частности, Канада всегда могла рассчитывать в таких делах на помощь США.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер- министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и начала конфликта на востоке Украины.

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