Глава МИД Канады заявила, что "военный авантюризм" России угрожает мировой демократии

ОТТАВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Действия России на международной арене представляют угрозу либерально-демократическому миру, частью которого является Канада. С таким утверждением канадский министр иностранных дел Христя Фриланд выступила в национальном парламенте.

"Диктаторский режим в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии, чудовищные экстремисты из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также российский военный авантюризм и экспансионизм представляют четкие стратегические угрозы либерально- демократическому миру, частью которого является Канада", - заявила она.

"Наши возможности действовать против таких угроз только самостоятельно ограничены. Это требует сотрудничества с единомышленниками", - добавила Фриланд. Министр пояснила, что, в частности, Канада всегда могла рассчитывать в таких делах на помощь США.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер- министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и начала конфликта на востоке Украины.