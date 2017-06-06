В Международный суд переданы дела пострадавших от действий украинских силовиков

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ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе передала в Международный уголовный суд (МУС) материалы о пострадавших жителях провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила член комиссии Елена Шишкина.
"Общественной комиссией прокурору МУС был передан очередной пакет документов, в котором представлены материалы военных преступлений украинских властей в Донбассе, в ходе которых пострадали девять детей и 16 взрослых, - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.
По данным Шишкиной, дела более 200 пострадавших человек уже переданы комиссией в МУС.
Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе начала работать в ДНР в середине 2015 года. В нее входят специалисты из разных сфер, в частности, права и криминалистики.