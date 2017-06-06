СМИ: юристы отказались представлять интересы Трампа, опасаясь репутационных издержек

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Четыре известные американские адвокатские конторы отказались представлять интересы президента США Дональда Трампа в проводимых Конгрессом страны расследованиях предполагаемых связей сотрудников предвыборной кампании главы государства с Россией. Об этом сообщил интернет-портал Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, это связано с опасениями юристов по поводу того, что Трамп, возможно, не захочет прислушиваться к их рекомендациям отказаться от публичных высказываний, которые могут негативно повлиять на ситуацию. Кроме того, отмечается в сообщении, юридические компании опасаются того, что их участие в этом деле обернется потерей других клиентов.
Сейчас вопросами по поводу предполагаемых контактов между людьми из окружения президента США и Россией занимается частный адвокат Марк Касовиц, ранее на протяжении 15 лет представлявший интересы Трампа. В частности, фирма Касовица в 2001 году представляла компанию Trump Organization в ходе разбирательства, касающегося финансовых аспектов деятельности казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). В 2006 году юрист возбудил иск о клевете на $5 млрд в отношении автора книги о Трампе.
В прошлом году Касовиц занимался вопросами, связанными с публикацией в газете New York Times материала о налоговых декларациях Трампа, а также статьи о женщине, которая обвиняла политика в домогательствах.
Yahoo News отмечает, что Касовиц - "очень жестко действующий" нью-йоркский адвокат, однако у него мало опыта в вопросах, касающихся комплексных расследований с участием комитетов Конгресса США и Министерства юстиции.