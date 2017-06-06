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Президент Молдавии считает необоснованной информацию спецслужб по высылке дипломатов РФ

Международная панорама
6 июня, 19:08 дата обновления: 6 июня, 19:20 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Данные спецслужб Игорь Додон назвал "сказками про белого бычка"

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КИШИНЕВ, 6 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон считает необоснованными данные молдавских спецслужб, которые послужили основанием для высылки российских дипломатов правительством страны. Об этом он заявил после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), на котором руководители силовых ведомств представили главе республики причины дипломатического скандала.

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"Представленная мне спецслужбами информация - сказка про белого бычка. Я считаю, что эти данные не могут служить причиной для высылки сразу пяти дипломатов. Не было достаточных аргументов для применения таких мер. По моему мнению, за этим решением стоит политика", - сказал глава республики, который находится в оппозиции к парламенту и правительству.

Он заявил, что министерство иностранных дел и европейской интеграции, а также Служба безопасности и информации, которые принимали эти решения, "нарушили законы, когда не проинформировали об этом высшее руководство страны". Президент потребовал предоставить детальную информацию по каждому отдельному дипломату. "Они упомянули шпионаж, но конкретных данных нет. Сказали, что предоставят в письменном виде, жду", - отметил глава республики.

Вместе с тем он заверил, что виновные в скандале молдавские чиновники понесут наказание. "Мы (администрация президента - прим ТАСС) найдем адекватный ответ", - заверил Додон.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип выступил с утверждением, что для принятия решения о высылке российских дипломатов "были веские основания, полученные от спецслужб". При этом Додон выразил возмущение данным решением. Он заявил, что "дипломатический скандал направлен на срыв проводимой им политики восстановления стратегического сотрудничества с Россией".

Власти Молдавии 29 мая объявили персона нон грата пять российских дипломатов, которые уже покинули территорию страны. Российский МИД ответил симметрично: персона нон грата были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.

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Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
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