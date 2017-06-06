Напавший на полицейского в Париже мог выкрикивать лозунги, связанные с Сирией

ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Первые показания свидетелей нападения на полицейского у собора Парижской Богоматери говорят о том, что злоумышленник мог выкрикивать лозунги, связанные с Сирией. Об этом сообщил журналистам глава МВД Франции Жерар Колон, лично прибывший на место событий.

"Делом занимается прокурор по делам, связанным с терроризмом, поскольку злоумышленник в момент нанесения удара полицейскому кричал: "Это - за Сирию!" На данный момент мы большего не знаем. Ряд свидетелей видели случившееся и будут допрошены", - сообщил министр после совещания в здании префектуры полиции Парижа, расположенном напротив собора.

Нападение на полицейский патруль произошло около 16:20 (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери. Неизвестный мужчина попытался нанести одному из полицейских удар молотком по голове. Его напарник тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен, сейчас он госпитализирован. Подвергшийся нападению полицейский получил легкие повреждения и сейчас получает медицинскую помощь.

Площадь перед собором Парижской Богоматери и прилегающие улицы по-прежнему полностью оцеплены, близлежащие станции метро закрыты, туристов и жителей города власти просят избегать этого района. Внутри самого собора, выход из которого также блокирован полицией, на момент событий оставались 900 посетителей. Сейчас их постепенно выпускают на улицу после процедуры проверки личности.