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Ирландская полиция произвела задержание, связанное с терактом в Лондоне

Международная панорама
6 июня, 19:30 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Рашид Редван во время задержания имел при себе ирландскую иммиграционную карту (GNIB), проживал в южном предместье Дублина Ратмайнс со своей супругой-англичанкой

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ДУБЛИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ирландская полиция задержала в понедельник вечером в Лимерике гражданина в рамках расследования связей одного из лондонских террористов - Рашида Редвана. Во вторник задержанный был освобожден без каких бы то ни было юридических обязательств. Об этом сообщило местное новостное интернет-издание The Journal.ie.

"Ирландская служба действовала на основании сигнала, полученного от коллег из Лондона", - говорится в сообщении. Личность задержанного и подробности, связанные с действиями полиции, не уточняются.

Ранее ирландский телеканал RTE сообщил, что Редван - один из ликвидированных террористов, совершивших серию нападений в Лондоне в минувшие выходные и имевший при себе ирландскую иммиграционную карту (GNIB), проживал в южном предместье Дублина Ратмайнс со своей супругой-англичанкой.

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 были госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

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