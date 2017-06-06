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NBC: Белый дом отказался создавать штаб реагирования на запросы по разбирательству по РФ

Международная панорама
6 июня, 19:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Как сообщает телеканал, всеми вопросами будет заниматься не связанный с Белым домом частный адвокат Марк Касовиц, ранее на протяжении 15 лет представлявший интересы Дональда Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Белый дом отказался от идеи формирования объединенного штаба для отпора непрекращающимся нападкам в адрес президента США Дональда Трампа в связи с якобы имевшими место связями между его помощниками и представителями РФ. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По данным ее источника, знакомого с ситуацией, идея создания в Белом доме команды реагирования, которая бы оперативно смогла отвечать на все запросы и нападки, связанные с утверждениями о связях Трампа с РФ, не получила единогласного одобрения.

Вместо этого всеми вопросами по поводу предполагаемых контактов между людьми из окружения Трампа и Россией, включая взаимодействие с проводящими расследования Конгрессом и минюстом США, будет заниматься не связанный с Белым домом частный адвокат Марк Касовиц, ранее на протяжении 15 лет представлявший интересы Трампа, отмечает телеканал. "Нет никакого штаба", - приводит NBC слова своего источника.

В то же время, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник, если такой штаб и будет создан, то, "скорее всего, за пределами Белого дома". Будет ли он в таком случае действовать в помощь Касовицу или же отдельно от него, не ясно.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом намерен сформировать внутреннее подразделение, чтобы справиться с непрекращающимися нападками на президента США и не допустить срыва выполнения его предвыборных обещаний ввиду разбирательств в сговоре с Россией. Издание сообщало, что формирование команды было поручено старшему советнику президента Джареду Кушнеру, руководителю аппарата сотрудников Белого дома Райнсу Прибэсу и политическому советнику администрации Стивену Бэннону. По данным газеты, они занимались отбором юристов, политических аналитиков и специалистов по связям с общественностью, которым предстояло бы давать квалифицированные ответы на запросы СМИ, законодателей и ФБР по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году.

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