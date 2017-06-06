Минск назвал оскорблением высказывания президента Литвы о Белоруссии

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. МИД Белоруссии потребовал объяснений от Литвы в связи с обвинениями белорусской стороны в угрозе для Польши и стран Балтии.

Об этом сказано в сообщении МИД Белоруссии.

"6 июня 2017 года в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы, - сказано в сообщении. - В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Белоруссии в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства".

Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова "агрессивные игры", является оскорблением для Белоруссии, которая ведет "миролюбивую политику, вносит реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона". "Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей", - отмечает МИД Белоруссии.

При этом в МИД указывают на то, что является странным, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским "Договором о добрососедстве и сотрудничестве", подписанным и действующим уже более 20 лет.

Внимание посла Литвы было особо обращено на то, "что ключевое слово в этом договоре - добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают - их дает Бог".