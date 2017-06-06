Глава МИД Катара заявил об отсутствии у Дохи амбиций супердержавы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Катар не претендует на звание супердержавы ближневосточного региона и не рассматривает конфронтацию с соседями как возможный способ решения внешнеполитических проблем. Об этом глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы не сверхдержава здесь, мы не верим в решение проблем путем конфронтации, - отметил Аль Тани, - Мы намерены сесть за стол переговоров". Глава внешнеполитического ведомства указал, что его страна не финансирует терроризм, а борется с ним и "защищает весь мир от потенциальных террористов".

В понедельник разразился крупнейший за последние годы дипломатический кризис в отношениях Дохи со странами Персидского залива и рядом стран региона. Это случилось после объявления о разрыве дипломатических отношений с Катаром Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Йемена, временного правительства Ливии, Мальдивской Республики и Республики Маврикий.