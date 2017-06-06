ВВС США видят в космосе потенциальную арену боевых действий

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Вооруженным силам США следует рассматривать космическое пространство в качестве потенциальной арены боевых действий.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин подтвердил это на слушаниях в Сенате Конгресса США.

По его словам, для него и министра ВВС США Хезер Уилсон, также участвовавшей в слушаниях, космос - один из первоочередных приоритетов. "Мы наблюдаем за тем, как отношение меняется, - сказал военачальник. - Прежде космос воспринимался как пространство мира, где размещаются датчики, откуда ведется наблюдение и получаются отчеты, а теперь он превращается в зону, где мы должны быть готовы сражаться и побеждать, завоевывать и сохранять космическое превосходство".

Голдфин сказал, что согласен с точкой зрения командующего Стратегическим командованием ВС США генерала Джона Хайтена, согласно которой "космической войны" как таковой быть не может, но возможно распространение войны в общем понимании на космическое пространство. "Если это произойдет, мы должны быть к этому готовы, - сказал начштаба ВВС США. - Мы должны фокусироваться на таком переходе - самое главное, наверное, к такой военной культуре, которая требует относиться к космосу, как к арене боевых действий".

Ранее схожую точку зрения изложила и Уилсон. В этом контексте она сослалась на испытание, проведенное несколько лет назад Китаем, уничтожившим свой собственный спутник на орбите. "И угроза не только кинетическая, исходящая с земли, - сказала она. - Мы уязвимы с точки зрения "глушения" спутников, попыток нарушения связи между спутниками и системами коммуникаций и т. п. Мы очень сильно зависим от космоса, и наши противники это знают. Это уже не мирная среда. За нее придется сражаться".

По ходу слушаний Уилсон спрашивали, откуда вообще, на ее взгляд, для США исходят основные угрозы. В ответ она напомнила, что в Пентагоне в целом сейчас основные источники угроз видят в Китае, Северной Корее, России, Иране и "насильственном экстремизме". "И все эти угрозы каждая по-своему нарастают", - предупредила министр ВВС США.

Слушания в целом были посвящены боеготовности и финансовым потребностям этого вида американских вооруженных сил.