Президент Армении отверг слухи о возможной отставке премьера

ЕРЕВАН, 6 июня. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян опроверг утверждения о возможной отставке премьер-министра республики Карена Карапетяна. Высказывания президента передали телеканалы страны.

"У премьер-министра нет каких-либо причин подавать в отставку, - сказал Саргсян. - Периодически вбрасываемые сообщения о якобы существующих разногласиях и конфликтах (между президентом и премьером - прим. ТАСС) выдуманы".

"Мы очень хорошо понимаем, кто автор этой инсценировки, но, думаю, на обстановку это какого-либо влияния не имеет", - убежден президент.

"В нашей стране и, в частности, в нашей партии - здоровая рабочая атмосфера", - подтвердил Саргсян, подразумевая правящую Республиканскую партию Армении, в которой он является председателем, а Карапетян - первым заместителем председателя.

Карен Карапетян возглавляет правительство Армении с 13 сентября прошлого года. Он вновь назначен премьером 18 мая после отставки правительства, связанной с началом работы нового парламента республики, который избран по итогам выборов 2 апреля.