В Сенате США считают, что масштаб кибератак РФ был больше, чем пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Старший демократ в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер полагает, что приписываемые России кибератаки, направленные на избирательную систему США, коснулись большего числа штатов и были масштабнее, чем утверждало издание The Intercept со ссылкой на якобы попавший в ее распоряжение секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом Уорнер заявил в интервью газете USA Today.

"Я не верю в то, что они повлияли на исход выборов, но масштаб этих атак был куда значительнее, чем сообщалось накануне", - сказал он. Законодатель также довел до сведения газеты, что он уже запросил разведслужбы информацию о том, какие штаты были целью предположительных атак с тем, чтобы предупредить их избиркомы перед промежуточными выборами в Конгресс в 2018 году.

Как он утверждал, предположительное вмешательство в избирательную систему США "России не прекратилось после дня (президентских) выборов" в ноябре 2016 года.

Ранее The Intercept со ссылкой на доклад АНБ США, сообщило, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика ПО, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. Портал подчеркнул, что означенный документ, датируемый 5 мая текущего года, был передан изданию на условиях анонимности и прошел независимую проверку подлинности.

Согласно изложенным в нем утверждениям, "структуры Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил доказано занимались кибершпионажем в отношении американской компании в августе 2016 года, чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании".

The Intercept при этом обратило внимание на то, что в докладе не приводятся выводы о том, повлияло ли вмешательство российских спецслужб на исход голосования, а также добились ли осуществлявшие кибератаки лица своих целей.

Кремль решительно опроверг новые обвинения в адрес РФ в кибератаках на избиркомы США и считает их неаргументированными и бездоказательными.