ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС международной контртеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны.
Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
"Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф", - говорится в документе.