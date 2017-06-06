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ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии

Международная панорама
6 июня, 21:31 дата обновления: 6 июня, 21:41 UTC+3

В заявлении штаба операции Inherent Resolve указывается, что сирийские силы вошли в утвержденную зону деэскалации

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Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с американский авианосца George H.W. Bush (CVN 77), Средиземное море, 6 июня

© EPA/MC2 Christopher Gaine/US Navy Office of Information

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС международной контртеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны.

Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф", - говорится в документе. 

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