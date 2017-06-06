США перебросили в восточное Средиземноморье авианосец George H W Bush

Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы и двустороннее сотрудничествоПолитика 6 июня, 21:33
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в СирииМеждународная панорама 6 июня, 21:31
Демченко победил Бакро в седьмом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 6 июня, 21:27
FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации норвежской лыжницы ЙохаугСпорт 6 июня, 21:20
"Локомотив" согласовал с Алексеем Миранчуком новый четырехлетний контрактСпорт 6 июня, 21:19
Ученые разошлись в оценке законопроекта об изменении порядка выборов главы РАННаука 6 июня, 21:16
Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннисуСпорт 6 июня, 21:10
Глава ЦИК пообещала упростить систему голосования к следующим выборам в ГосдумуПолитика 6 июня, 21:08
Скончался саудовский миллиардер Аднан Хашогги - крупнейший торговец оружиемОбщество 6 июня, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США дислоцировали ударную группу во главе с авианосцем George H W Bush в восточной части Средиземного моря. Об этом объявила пресс-служба американских ВМС.
Согласно изложенной ею информации, данная авианосная ударная группа (АУГ) прибыла в Средиземное море в понедельник. Между тем во вторник она уже приняла участие в нанесении ударов в рамках американской военной операции в Ираке и Сирии против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Что было целями этих ударов, и каким именно образом они были нанесены, пресс-служба ВМС США не уточнила. Она лишь пояснила, что АУГ пришла в Средиземное море из зоны Персидского залива.
В состав АУГ, помимо авианосца, входят ракетные крейсеры Philippine Sea и Hue City, а также ракетные эсминцы Laboon и Truxtun.