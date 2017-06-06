США перебросили в восточное Средиземноморье авианосец George H W Bush

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США дислоцировали ударную группу во главе с авианосцем George H W Bush в восточной части Средиземного моря. Об этом объявила пресс-служба американских ВМС.

Согласно изложенной ею информации, данная авианосная ударная группа (АУГ) прибыла в Средиземное море в понедельник. Между тем во вторник она уже приняла участие в нанесении ударов в рамках американской военной операции в Ираке и Сирии против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Что было целями этих ударов, и каким именно образом они были нанесены, пресс-служба ВМС США не уточнила. Она лишь пояснила, что АУГ пришла в Средиземное море из зоны Персидского залива.

В состав АУГ, помимо авианосца, входят ракетные крейсеры Philippine Sea и Hue City, а также ракетные эсминцы Laboon и Truxtun.