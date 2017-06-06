СМИ: американская компания FireEye обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, обвинила российских хакеров в атаках на государственные системы Черногории в начале этого года. Об этом пишет американская газета The Hill.

"Расширение НАТО рассматривается Россией как угроза безопасности. Заявка Подгорицы на членство в альянсе осуждалась Москвой и лояльными ей силами в самой Черногории. Вероятно, эта деятельность - лишь часть плана группы "APT28" по атакам на системы стран НАТО и самого альянса", - цитирует издание заявление руководителя FireEye.

Он сообщил об использовании хакерами при атаках метода фишинга (отправки на электронную почту сообщения, содержащего вирус, с целью похищения информации).

По информации британского сайта технологических новостей Register, в FireEye уверены, что членам черногорского правительства рассылались зараженные вирусом письма с документами, якобы содержащими данные о деятельности военных стран НАТО и генсека альянса.

Как утверждает The Hill, ссылаясь на данные компании, хакерская группа "APT28", также известная как Strontium или Fancy Bears, связана с руководством России. Ранее именно эту группу обвиняли в нападениях по всему миру, в том числе в США. В Кремле причастность к кибератакам неоднократно отрицали.

Ранее власти Черногории обвинили Россию в подготовке госпереворота в этой балканской стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти утверждения голословными.