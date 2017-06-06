СМИ: в США доступ к секретной правительственной информации имеют более 4 млн человек

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Доступ к секретной информации правительства США имеют порядка 4,3 млн человек и процедура его получения не является чрезвычайно сложной. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на данные аппарата директора национальной разведки США.

Согласно этим сведениям, на октябрь 2015 года не менее 2,9 млн человек имели доступ к "конфиденциальной" или "секретной" информации, в то время как уровень допуска 1,4 млн человек позволяет им ознакомиться с "совершенно секретными" данными.

Издание отмечает, что придание огласке даже сведений, доступных лицам с самым низким уровнем допуска (к конфиденциальным документам) "наносит вред национальной безопасности" страны, не говоря уже о разглашении информации под грифом "совершенно секретно".

Газета пояснила, что привела означенные сведения в контексте задержания на днях сотрудницы фирмы, выполняющей контракты для Пентагона и разведывательных служб США, по обвинению в разглашении секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки.

Речь идет о 25-летней Риэлити Ли Виннер. Она является сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Виннер арестовали 3 июня, обвинения в передаче секретных данных средству массовой информации ей были предъявлены в городе Огаста (штат Джорджия).

По сведениям NBC, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

В нем утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. На сайте The Intercept размещены выдержки из доклада.