Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украинский теплоход "Генерал Ватутин", который был продан новому владельцу и отправился в Россию, прошел пограничный контроль, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Теплоход "Генерал Ватутин" прошел пограничный контроль. Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море", - сказал Кравченко.

По его словам, в среду во второй половине дня ожидается прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону. "Место швартовки будет определено дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что теплоход был продан российской компании.

Ранее украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что этот лайнер якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене. Президент бывшего арендатора судна круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что судно было перепродано, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону.