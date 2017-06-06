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В Венесуэле более 10 офицеров арестованы за подготовку "мятежа"

Международная панорама
6 июня, 22:51 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Офицеры содержатся в тюрьме в районе Каракаса

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МЕХИКО, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 14 венесуэльских офицеров, в том числе капитаны и полковники, были арестованы в Венесуэле силами безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, военные были отправлены под стражу по подозрению в "мятеже" и "измене" во время первой недели протестов против исполнительной власти в начале апреля.

Офицеры содержатся в тюрьме "Рамо-Верде" в районе Каракаса. Остается неясным, были ли им предъявлены официальные обвинения. В начале мая один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес сообщил, что по меньшей мере 85 военнослужащих были задержаны из-за недовольства действиями силовиков при разгоне антиправительственных манифестаций.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. Инициатива главы государства по созыву Конституционной ассамблеи, чтобы изменить основной закон страны, привела к еще большому обострению ситуации.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля был задержаны порядка 3 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек. Погибли, по разным оценкам официальных лиц, от 65 до 80 человек.

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