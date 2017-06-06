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Иордания отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera

Международная панорама
6 июня, 23:10 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Иордания также объявила о понижении уровня своего дипломатического представительства в Государстве Катар

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КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Правительство Иордании отозвало лицензию на деятельность в королевстве одного из самых популярных телеканалов на Ближнем Востоке - катарского Al Jazeera. Об этом сообщил представитель иорданского кабинета.

Также отмечается, что Иордания объявила о понижении уровня своего дипломатического представительства в Государстве Катар.

Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабов. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

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