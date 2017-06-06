Эрдоган заявил, что изоляция Катара не разрешит кризис

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, изоляция Катара, в том числе введение санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравии. Он добавил, что Турция прилагает усилия для разрешения кризиса вокруг Катара. Как сообщает агентство Reuters, Эрдоган сделал это заявление во время речи в Стамбуле после ужина по случаю ифтара, разговения после дневного поста во время священного для мусульман месяца рамадан.
"Изоляция Катара не разрешит проблему", - сказал Эрдоган. "Мы делаем и будем делать все, что в наших силах, для разрешения этого кризиса", - добавил он.
В понедельник восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабов. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.
Турция в понедельник выразила огорчение решением ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром и призвала к диалогу между ними. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, могут существовать разногласия во мнениях, но диалог должен преобладать. В попытках наладить этот диалог между бывшими партнерами и союзниками Эрдоган провел серию телефонных переговоров с лидерами Катара, Кувейта, России и Саудовской Аравии. По информации из Анкары, в ходе этих консультаций была подчеркнута важного регионального мира и стабильности, а также необходимость сосредоточиться на диалоге и дипломатии для снятия сложившейся напряженности.