Globo: президент Бразилии просит суд дать ему больше времени для ответа на вопросы полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Защита президента Бразилии Мишела Темера обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с просьбой дать главе государства больше времени, чтобы ответить на вопросы полиции. Об этом сообщил телеканал Globo.

Адвокаты утверждают, что ответить на такое количество вопросов за 24 часа "совершенно невозможно". Они просят продлить установленный срок до пятницы или субботы (9 или 10 июня).

Накануне Федеральная полиция Бразилии передала главе государства 82 вопроса, на которые он обязан ответить в рамках допроса по делу о коррупции (изначально Globo сообщил, что вопросов было 84, однако во вторник правоохранительные органы уточнили эту информацию). Как глава государства Темер имеет право не встречаться со следователями лично, а передать им письменные ответы.

Бразильский лидер обязан сделать это в течение 24 часов с того момента, как он получил эти вопросы. При этом судья ФВС Эдсон Факин заявил, что Темер имеет право не отвечать на те из них, которые сочтет некорректно сформулированными.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф.

По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.

В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.