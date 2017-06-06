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Трамп пошутил, что его зять начинает обгонять его по популярности

Международная панорама
6 июня, 23:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

"Я даже немного расстроен", - посетовал американский лидер

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что его зять Джаред Кушнер, который занимает пост старшего советника главы государства, становится более популярным, чем сам глава государства. Таким мнением он поделился на встрече с законодателями в Белом доме в присутствии местных журналистов.

"Джаред по большому счету становится гораздо популярнее меня, - заметил американский лидер. - Я даже немного расстроен". После этого один из присутствующих повернулся находившемуся в помещении Кушнеру и сказал ему, что "это большая честь". Зять президента на это лишь улыбнулся, ничего не ответив.

Имя Кушнера в последние дни часто фигурирует в местных СМИ после того, как The Washington Post (WP) сообщила о том, что в конце прошлого года он якобы обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

Кроме того, на прошлой неделе американский новостной еженедельный журнал Time поместил Кушнера на обложку своего номера.

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