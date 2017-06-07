Выходец из Алжира ранен при попытке атаковать полицейских у собора Парижской Богоматери

ПАРИЖ, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Полицейский патруль подвергся во вторник нападению на площади перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) в самом центре французской столицы. Согласно первым данным следствия, нападавшим оказался выходец из Алжира - он был ранен другими полицейскими и обезврежен, после чего доставлен в больницу.

Атака у Нотр-Дам

Инцидент произошел около 16:20 (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери, через которую ежедневно проходят десятки тысяч туристов. Злоумышленник подошел к тройке полицейских, патрулировавших улицу, и попытался нанести одному из стражей порядка удар молотком по голове. Один из напарников подвергшегося атаке полицейского тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен. Сейчас мужчина находится в больнице, следователи ждут от врачей вердикта относительно возможности его допросить.

В первый момент после случившегося на территории, прилегающей к Нотр-Даму, возникла паника. Услышав выстрелы, туристы разбегались в разные стороны. Вскоре пространство было полностью оцеплено полицией и жандармерией, все посторонние были удалены из периметра, а на месте событий начали работу криминалисты, саперы и кинологи. На несколько часов остров Сите, на котором расположен собор, был почти полностью блокирован - все подъезды оказались перекрыты, ближайшие станции метро также прекратили работу.

Закрыт оказался и сам собор. В момент инцидента внутри него находилось порядка тысячи посетителей. Все они были вынуждены провести внутри несколько часов и смогли покинуть храм лишь после тщательной проверки полицейскими.

Пострадавший от действий злоумышленника полицейский - 22-летний стажер Префектуры полиции Парижа. Он получил незначительные повреждения в области головы и шеи. С места происшествия его доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Квалифицировано как теракт

Почти сразу случившееся было квалифицировано властями как террористический акт. Соответствующее производство открыл отдел прокуратуры Парижа по вопросам терроризма. Расследование ведется при участии сотрудников Главного управления внутренней безопасности и Управления парижской полиции по борьбе с уголовными преступлениями.

Место событий посетил в первые же часы лично министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Он провел совещание с сотрудниками Префектуры полиции Парижа - главного полицейского управления города, здание которого расположено прямо напротив собора, в нескольких метрах от места происшествия. После этого он вышел к журналистам, сообщив, что первые показания свидетелей указывают на версию теракта.

"Делом занимается прокурор по делам, связанным с терроризмом, поскольку злоумышленник в момент нанесения удара полицейскому кричал: "Это - за Сирию!" На данный момент мы большего не знаем. Ряд свидетелей видели случившееся и будут опрошены", - сказал глава МВД.

Как уточнил Колон, нападавший, судя по всему, действовал в одиночку. "Никто не брал на себя ответственность. Похоже, мужчина был один, его не сопровождали. Вот все, что мы знаем на данный момент", - сообщил министр.

При этом Agence France-Presse (AFP) позднее также привело слова источника, близкого к следствию, о том, что злоумышленник "заявил, что является солдатом халифата".

Алжирский студент

Жерар Колон также подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что виновником происшествия стал "алжирский студент". "Сейчас мы знаем, что это был некто, представлявшийся алжирским студентом, имеющим удостоверение. Мы должны проверить подлинность этого. На данный момент это все, что мы знаем", - указал он.

Между тем, как сообщал телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники, возраст нападавшего составляет 44 года. По имеющимся данным, не подтвержденным пока официально, мужчина обучался в докторантуре одного из университета города Мец, где он изучал гуманитарные и общественные науки. В круг его исследовательских направлений входили, в частности, работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, а также арабская весна.

О мотивах его действий пока ничего не известно, как и не сообщается его имя. Как сообщил в эфире BFM TV научный руководитель студента Арно Мерсье, случившееся совершенно не соответствует тому поведению, которым отличался его подопечный.

"Когда я его знал, он был прозападным, очень демократичным человеком. Никаких внешних признаков излишней принадлежности к исламу", - отметил он, добавив, что не связывался с ним с осени прошлого года.