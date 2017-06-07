Белый дом подтвердил, что Трамп не намерен отказываться от использования Twitter

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп не планирует на данном этапе прекращать использовать Twitter. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя критику в адрес американского лидера за активное использование микроблога.
С точки зрения Спайсера, "президент (сам - прим. ТАСС) является наиболее эффективным отправителем сигналов, касающихся его повестки дня", ему не нужна в этой области помощь каких-то доверенных лиц и полномочных представителей.
"У него теперь в целом близко к 110 млн людей (в качестве подписчиков - прим. ТАСС) на различных платформах. Это дает ему возможность говорить напрямую с американским народом, что зарекомендовало себя в качестве чрезвычайно эффективного инструмента", - заявил официальный представитель главы администрации США.
На это ему сказали, что "использование (социальных сетей - прим. ТАСС) и использование мудрым образом может быть двумя разными вещами".
"Верно. И, мне кажется, те же самые люди, которые сейчас проводят критический разбор пользования им (Twitter - прим. ТАСС) делали то же самое во время (прошлогодних - прим. ТАСС) выборов, а для него участие в них завершилось очень хорошо", - отметил Спайсер.