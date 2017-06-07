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Sky: Саудовская Аравия выдвинула 10 условий для нормализации отношений с Катаром

Международная панорама
7 июня, 0:06 дата обновления: 7 июня, 0:12 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

В частности, среди обязательных условий, выдвинутых перед Дохой, разрыв дипломатических отношений с Ираном

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КАИР, 7 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Саудовская Аравия выдвинула 10 условий Катару, которые эмират должен выполнить в течение ближайших 24 часов, для нормализации отношений с Эр-Риядом. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные дипломатические источники.

По имеющейся информации, эти условия были переданы саудовской стороной эмиру Кувейта, который во вторник встречался с руководством королевства в городе Джидда.

Среди обязательных условий, выдвинутых перед Дохой, разрыв дипломатических отношений с Ираном, выдворение из Катара всех членов исламистских группировок "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) и ХАМАС, а также замораживание их счетов в катарских банках.

Кроме того, Саудовская Аравия настаивает на немедленном изменении редакционной политики катарского информационного телеканала Al Jazeera и смене его руководства.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания.

Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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