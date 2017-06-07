В Минске состоится заседание контактной группы

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Вопросы безопасности должны стать в среду одной из основных тем на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщил накануне глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах Денис Пушилин, участники подгруппы по безопасности поднимут вопрос о гибели и ранении мирных жителей Донецка и Ясиноватой в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

"Восемь мирных, ни в чем не повинных граждан были ранены. Женщина погибла на глазах у сына, который с тяжелейшими ранениями доставлен в больницу. Мальчик остался круглым сиротой, - сказал он. - Эти жертвы и эти нарушения режима прекращения огня будут первым вопросом в повестке дня завтрашней встречи подгруппы по безопасности в Минске".

По словам Пушилина, представители ДНР также предложат вернуться к вопросу разведения сил и средств у Станицы Луганской и отвода запрещенного вооружения от линии соприкосновения.

С чего начать

Вопросы безопасности практически не сходят с повестки дня контактной группы. На 28 мая в очередной раз было назначено разведение сил в Станице Луганской, которое, как заявили в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), вновь было сорвано украинской стороной.

30 мая сторонам конфликта удалось договориться о прекращении огня в преддверии Дня защиты детей. Но дольше пары дней перемирие не продержалось. А 2 июня украинские военные заявили о занятии новых позиций в "серой зоне" . "Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 км в так называемую серую зону, где были оборудованы новые позиции", - сообщила бригада на своей странице в Facebook.

В результате этих действий украинские силовики продвинулись вперед, сократив расстояние до позиций ополченцев местами до 200 метров, что полностью противоречит всем документам минского процесса, которые, начиная с сентября 2014 года, предписывают сторонам необходимость развести вооружения не менее чем на 30 - 50 км.

"Мы считаем, главное, что нужно сделать, - это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать", - подчеркнул на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в интервью французскому изданию Le Figaro. Глава российского государства обратил внимание и на ситуацию, сложившуюся в Станице Луганской, где с осени 2016 года не удается развести войска. "Сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять", - подчеркнул российский лидер.

Украина ставит условия

На прошлом заседании политической подгруппы полпред ДНР Денис Пушилин призвал участников переговорного процесса приступить к имплементации "формулы Штайнмайера" и вернуться к вопросу разработки и принятия регламента работы группы.

В свою очередь украинская сторона выдвинула новые условия, без которых она отказывается выполнять политическую часть Минских соглашений. Борис Грызлов в связи с этим заявил, что Киев, "несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности минским соглашениям, намеренно запутывает ряд вопросов", в том числе вопрос о введении в действие закона об особом статусе Донбасса, который попросту игнорируется руководством страны.

Москва последовательно призывает Киев вернуться к конструктивному обсуждению политической повестки. Выступая накануне перед журналистами после переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, глава МИД РФ Сергей Лавров высказал пожелание, чтобы "на украинское руководство, которое пока не готово выполнять политические аспекты минских договоренностей", повлияли в этом вопросе европейские коллеги.

В ДНР надежды на разблокирование минских соглашений связывают прежде всего с намеченной на скорое будущее встречей "нормандской четверки" на высоком уровне. Как отметила и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в настоящее время Киев не только не выполняет условия Минских соглашений, но и пытается их переписать. "На заседаниях политической подгруппы мы наблюдаем фактически саботирование переговорного процесса. Киевом до сих пор не высказана официальная позиция, а дорожная карта по-прежнему рассматривается как способ переписать Комплекс мер", - сказала она и выразила надежду, что на следующей встрече в "нормандском формате" "все участники сосредоточатся на разблокировании сложных вопросов имплементации минских соглашений".

В то же время перспективы проведения встречи "нормандской четверки" на высоком и высшем уровне в свою очередь зависят от эффективности работы Контактной группы на политическом треке, сообщил на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Отвечая по итогам берлинских консультаций "четверки" на уровне замглав МИД на вопрос о возможности таких переговоров, Карасин отметил, что "все зависит от того, как будет продолжаться запланированная работа, во-первых, в рамках минской контактной группы и, помимо этого, по линии аппаратов помощников лидеров по политическим вопросам".

Списки пленных не утверждены

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам прошлого заседания Контактной группы 24 мая сообщил, что "стороны приблизились к завершению процесса верификации пленных", и пообещал, что участники гуманитарной подгруппы уже в течение ближайшей недели утвердят окончательные списки пленных.

Буквально на следующий день о готовности передать ДНР и ЛНР более 200 человек в кратчайшие сроки сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Однако в дальнейшем никакой информации ни о ходе процесса верификации, ни об утверждении окончательных списков пленных не появилось.

Москва разочарована

В Москве все с большим разочарованием наблюдают за действиями Киева, не желающего следовать логике минских соглашений. Выступая во вторник перед студентами Балтийского федерального университета им И. Канта в Калининграде, Сергей Лавров высказал мнение, что в настоящее время в минском процессе "все уперлось в тупик, и наши украинские соседи не хотят, не могут, не будут все это выполнять". "Надеемся, что новое руководство стран, которые помогают искать пути полного выполнения минских договоренностей, сейчас определятся со своими подходами и будут воздействовать на Киев более эффективно, нежели делали до сих пор", - подчеркнул министр.

"Мы получаем информацию о том, что европейцы в закрытых контактах с украинским руководством говорят достаточно откровенно и нелицеприятно, выдвигают требования, чтобы Киевом начали выполняться шаги по выполнению минских соглашений, - отметил глава российского дипведомства. - Но при всей этой жесткости приватных разговоров, соответствующие требования в публичной сфере не разглашаются, потому что уже взяли под крыло этих людей, оправдали их приход к власти и тот метод, которым они пришли к власти". "Печально, когда результат дипломатических договоренностей упирается в неспособность или нежелание их выполнять", - добавил Лавров.