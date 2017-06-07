ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии на шоссе в Эт-Танф

"Сирийская армия и ее союзники полны решимости продолжать войну против террористических группировок ИГ и "Ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) и будут преследовать их по всей территории страны", - указывается в заявлении.

Как отмечает SANA, ВВС коалиции во главе с США уже атаковали 18 мая одну из позиций сирийской армии на шоссе в Эт-Танф. Тогда также погибли нескольких военнослужащих. По версии Пентагона удары были нанесены по колонне проправительственных сил, которая приблизилась на опасное расстояние к военной базе коалиции в Эт-Танфе, где создан лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.

Во вторник штаб операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, в своем заявлении утверждал, что отряд проправительственных сил вновь проник в установленную зону деэскалации и угрожал силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Эт-Танф. После нескольких предупреждений ВВС коалиции уничтожили два артиллерийских орудия, установку ПВО и вывели из строя танк.