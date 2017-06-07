ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии на шоссе в Эт-Танф

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БЕЙРУТ, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил в среду о нападении ВВС коалиции под эгидой США на одну из армейских позиций в районе Эш-Шахима на шоссе к пограничному городу Эт-Танф. В заявлении, переданном агентством SANA, говорится, что в результате этой атаки в рядах сирийских военнослужащих есть погибшие и раненые.
"Новая агрессия стала еще одним подтверждением поддержки этой коалицией террористических сил в тот момент, когда сирийская армия и ее союзники ежедневно добиваются успехов в противостоянии бандам террористов "Исламского государства", - подчеркивается в документе.
"Сирийская армия и ее союзники полны решимости продолжать войну против террористических группировок ИГ и "Ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) и будут преследовать их по всей территории страны", - указывается в заявлении.
Как отмечает SANA, ВВС коалиции во главе с США уже атаковали 18 мая одну из позиций сирийской армии на шоссе в Эт-Танф. Тогда также погибли нескольких военнослужащих. По версии Пентагона удары были нанесены по колонне проправительственных сил, которая приблизилась на опасное расстояние к военной базе коалиции в Эт-Танфе, где создан лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров.
Во вторник штаб операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, в своем заявлении утверждал, что отряд проправительственных сил вновь проник в установленную зону деэскалации и угрожал силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Эт-Танф. После нескольких предупреждений ВВС коалиции уничтожили два артиллерийских орудия, установку ПВО и вывели из строя танк.