Суд в Бразилии возобновил слушания, по итогам которых президент страны может потерять пост

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии возобновил во вторник рассмотрение дела о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании действующего президента страны Мишела Темера и экс-главы государства Дилмы Руссефф в 2014 году. По итогам этих слушаний нынешний лидер крупнейшей южноамериканской страны может лишиться своей должности.

Финальная стадия процесса началась еще в апреле текущего года. Однако на первом же заседании большинство судей ВИС приняли решение отложить рассмотрение дела на несколько недель.

Перерыв был объявлен по просьбе адвокатов Руссефф. Они попросили больше времени, чтобы ознакомиться с содержанием 1086-страничного доклада с материалами расследования. Содержание этого документа, подготовленного судьей Эрманом Бенжамином, пока держится в секрете. Однако, по данным ряда СМИ, Бенжамин выскажется в пользу отзыва мандата Темера, а также потребует лишить Руссефф возможности претендовать на выборные должности в течение ближайших восьми лет.

Иск социал-демократов

Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в октябре 2015 года. Авторы искового заявления - члены Партии бразильской социал-демократии, чей кандидат Аэсиу Невис проиграл Руссефф во втором туре президентских выборов - утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, а в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Адвокаты Темера настаивают на том, что их подзащитный не имел полной информации о финансировании кампании Руссефф, а потому их дело должно быть разделено на две части, каждую из которых следует рассматривать по отдельности. В свою очередь защита экс-президента утверждает, что процесс должен быть аннулирован по той причине, что Руссефф уже была отправлена в отставку по итогам процесса импичмента.

Возможный исход процесса

Как ожидается, вердикт будет вынесен после четырех заседаний ВИС, которые пройдут со вторника по четверг (по одному - во вторник и среду, два подряд - в четверг). Однако если обсуждение затянется, число этих заседаний может быть увеличено вдвое.

Кроме того, любой из судей имеет право потребовать дополнительное время для изучения материалов дела. Это может привести к тому, что процесс продлится до конца текущего года.

Если члены суда согласятся, что факт нарушений имел место, итоги выборов 2014 года будут признаны недействительными, а президент Бразилии - лишен мандата. Впрочем, такой вердикт вовсе не означает, что в южноамериканской стране сразу же произойдет очередная смена власти. Темер имеет право обжаловать решение ВИС в Федеральном верховном суде (ФВС). Причем не исключено, что на время рассмотрения апелляции он останется на своем посту - соответствующая ситуация не очень четко прописана в бразильском законодательстве, и, скорее всего, судьям придется принимать на этот счет отдельное решение.

Глава государства уже сообщил, что намерен использовать все юридические возможности для защиты своего мандата. А подача апелляции в ФВС может привести к тому, что процесс, касающийся кресла бразильского лидера, затянется еще на несколько месяцев.

Согласно конституции Бразилии, если Темер лишится своего мандата во второй половине президентского срока, то есть после 1 января текущего года, новый глава государства должен быть избран в ходе непрямых выборов - иными словами, имя нового национального лидера определят не граждане страны, а парламент. Всенародные выборы президента в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года. При этом многие бразильцы выступают за проведение прямого голосования. В поддержку этой идеи в последние дни в стране прошли многотысячные манифестации.

Суд в разгар коррупционного скандала

Возобновление слушаний в ВИС происходит на фоне резонансного коррупционного скандала, напрямую затронувшего главу государства. В середине мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжение полиции также поступила видеозапись, на кадрах которой видно, как один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет в чемодан крупную сумму денег.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.