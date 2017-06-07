Министры обороны США и Катара провели телефонный разговор

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис провел во вторник телефонный разговор с государственным министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
Подробности беседы министров не приводятся.
Во вторник министр ВВС США Хезер Уилсон на слушаниях в Сенате США подтвердила, что деятельность авиабазы США в Катаре продолжается в обычном режиме.
Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Позже о разрыве отношений заявила Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.