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Макрон обсудил конфликт в Персидском заливе с наследным принцем Абу-Даби

Международная панорама
7 июня, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Отмечается, что президент Франции заверил собеседника, что страна останется "бескомпромиссной в своей борьбе с терроризмом и с теми, кто финансирует терроризм"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе беседы Макрон выразил глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности в Персидском заливе. По словам сотрудника администрации французского президента, новый лидер страны заверил собеседника, что Франция останется "бескомпромиссной в своей борьбе с терроризмом и с теми, кто финансирует терроризм".

Помимо этого, Макрон подчеркнул важность сохранения стабильности в регионе и пообещал поддержать все возможные инициативы для снижения градуса напряженности вокруг конфликта между Катаром и его арабскими соседями.

Ранее во вторник Макрон также переговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив с ними возможности выхода из дипломатического кризиса и сохранения стабильности в регионе.

Абу-Даби входит в федерацию Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и является столицей этого государства. 5 июня ОАЭ вместе с Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом разорвали дипломатические отношения с государством Катар, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже о разрыве отношений сообщили также Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Мавритания.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Макрон, Эмманюэль
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