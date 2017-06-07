СМИ: суд предоставил президенту Бразилии больше времени для ответа на вопросы полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин дал президенту страны Мишелу Темеру дополнительное время для подготовки ответов на вопросы полиции. Об этом сообщил во вторник интернет-портал UOL.

По его данным, глава государства имеет право направить свои ответы до 17:00 по местному времени (23:00 мск) 9 июня, а не до 16:30 (22:30 мск) 6 июня, как было установлено первоначально. Ранее защита Темера обратилась в ФВС с просьбой дать главе государства больше времени для подготовки разъяснений. Адвокаты утверждали, что ответить на такое количество вопросов за 24 часа "совершенно невозможно".

В понедельник Федеральная полиция Бразилии передала главе государства более 80 вопроса, на которые он обязан ответить в рамках допроса по делу о коррупции. Как глава государства Темер имеет право не встречаться со следователями лично, а передать им письменные ответы. Изначально сообщалось, что бразильский лидер обязан сделать это в течение 24 часов с того момента, как он получил эти вопросы.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.