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Майкл Мур основал сайт для сбора разоблачительных сведений о Трампе

Международная панорама
7 июня, 2:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По словам американского режиссера, сайт TrumpiLeaks позволит разоблачителям тайно связываться с ним и его командой

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Американский режиссер Майкл Мур

Американский режиссер Майкл Мур

© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский режиссер Майкл Мур создал во вторник электронную страницу, предназначенную для сбора различных информационных утечек, касающихся президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мура, опубликованном на данном сетевом ресурсе.

"Сегодня я запускаю TrumpiLeaks - сайт, который позволит бесстрашным разоблачителям тайно связываться со мной и моей командой, - указал режиссер, в последние месяцы регулярно выступавший с критикой в отношении нового хозяина Белого дома. - Американцам в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, осведомленным о преступлениях, злоупотреблениях и нарушениях со стороны Дональда Трампа и его окружения, следует придать огласке эту информацию для защиты США от тирании".

Мур разъясняет, что с помощью сетевого ресурса намерен предоставить потенциальным разоблачителям программные средства, которые позволят им тайно предоставить режиссеру сведения, которые они хотели бы раскрыть. "Хотя никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% сохранным, мы применяем в TrumpiLeaks наиболее безопасные методы, чтобы защитить вашу анонимность", - указывает режиссер, обращаясь к потенциальным обличителям Трампа.

Режиссер признает, что данная деятельность является рисковой. "Я знаю, что у нас могут быть проблемы из-за этого", - указывает он.

Майкл Мур является одним из самых известных американских режиссеров-документалистов. В числе его наиболее нашумевших работ фильмы "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11, 2004) и "Боулинг для Колумбины" (Bowling for Columbine, 2002). Мур является лауреатом ряда престижных наград, в том числе премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь".

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