Двое граждан Австралии стали жертвами теракта в Лондоне

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СИДНЕЙ, 7 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Два австралийца погибли в результате теракта в Лондоне. Об этом объявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.
"Правительство с глубокой печалью подтверждает, что во время террористической атаки в Лондоне были убиты два австралийца, - говорится в распространенном сегодня заявлении главы внешнеполитического ведомства. - Мы продолжаем работать с властями Великобритании, которые попросили нас подождать с оглашением имен погибших, чтобы сначала официально уведомить их родных. Мы поддерживаем тесные контакты с семьями погибших и призываем СМИ с уважением отнестись к их просьбе о конфиденциальности в это трудное и горькое время".