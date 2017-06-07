Двое граждан Австралии стали жертвами теракта в Лондоне

СИДНЕЙ, 7 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Два австралийца погибли в результате теракта в Лондоне. Об этом объявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"Правительство с глубокой печалью подтверждает, что во время террористической атаки в Лондоне были убиты два австралийца, - говорится в распространенном сегодня заявлении главы внешнеполитического ведомства. - Мы продолжаем работать с властями Великобритании, которые попросили нас подождать с оглашением имен погибших, чтобы сначала официально уведомить их родных. Мы поддерживаем тесные контакты с семьями погибших и призываем СМИ с уважением отнестись к их просьбе о конфиденциальности в это трудное и горькое время".

В ночь на 4 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.