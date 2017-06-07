В Хитроу в связи с терактом в Манчестере задержан мужчина

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция задержала в лондонском аэропорту Хитроу мужчину в рамках расследования теракта, совершенного 22 мая в Манчестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду полицией Большого Манчестера.

"Мужчина был арестован в аэропорту Хитроу в связи с расследованием теракта, совершенного на "Манчестер-Арене", - говорится в коммюнике. Дата задержания не уточняется.

Полиция подчеркивает, что мужчине 38 лет, и что он был задержан по подозрению в причастности к террористической деятельности. "Арест был запланированным и прямой угрозы аэропорту не было", - подчеркивается в сообщении.

По делу о теракте в Манчестере в общей сложности было задержано 19 человек, семь из которых сейчас находятся под арестом.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.