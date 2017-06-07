Госдепартамент возобновил пресс-брифинги

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Российская тема оказалась одной из самых популярных на первом брифинге для журналистов, который провела во вторник в Госдепартаменте США новая начальница пресс-службы этого ведомства Хезер Науэрт. При этом речь шла не столько о приписываемом России вмешательстве в предвыборные политические процессы в США, сколько о перспективах нормализации американо-российских отношений и взаимодействии по ключевым международным проблемам, включая ситуации вокруг Сирии и КНДР.

Политическая установка Трампа

Прежде всего Науэрт попросили прокомментировать прозвучавшее ранее в тот же день в Новой Зеландии высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, какие указания по поводу отношений с Россией тот получил от президента страны Дональда Трампа. По его словам, Трамп исходит из того, что "Россия - важный глобальный игрок", а отношения с ней "находятся на очень низком уровне и продолжают ухудшаться".

"Соответственно президент поручил мне начать процесс восстановления взаимодействия с Россией и разобраться, не можем ли мы сначала стабилизировать эти отношения, чтобы они дальше не ухудшались, а затем выявить области взаимных интересов, в которых, наверное, можно начать восстанавливать определенный уровень доверия и уверенности в том, что кое-где мы можем работать вместе", - сказал Тиллерсон. Он добавил, что "этот процесс на сегодняшний день и идет" и что президент ясно велел ему "не допускать того, чтобы события в политической сфере", то есть упомянутые домыслы и расследования по их поводу в США, "мешали работе" по нормализации отношений. "Он мне совершенно ясно велел двигаться любыми темпами и в тех областях, где, на мой взгляд, можно достичь прогресса", - заявил госсекретарь.

В свою очередь Науэрт опиралась на его слова. Она напомнила об указании президента Трампа о возобновлении взаимодействия с Россией и указала, что взаимодействовать обе страны могут, например, в борьбе с экстремистским "Исламским государством" (ИГ, запрещено в России). При этом она подчеркнула, что в тех областях, где у США и России взгляды не совпадают, Вашингтон "будет и впредь отстаивать свои интересы и ценности и ценности своих партнеров".

Параллельно был задан и вопрос о том, выступает ли Тиллерсон за отмену санкций против России для улучшения отношений, но эти слова пресс-секретарь предпочла "не услышать".

Подходы к КНДР

Она подробно ответила на просьбу прокомментировать известия о поездке в Россию делегации КНДР. "Мы видели сообщения о том, что Россия, судя по всему, возмещает Северной Корее (потери от) китайских санкций, - утверждала Науэрт. - Поэтому мы просим Россию присоединиться к нам и показать Северной Корее, что единственный путь к безопасному будущему в условиях экономического процветания - это отказ от ее (КНДР) незаконных программ, угрожающих международному миру и безопасности".

"Мы продолжаем призывать не только Россию, но и все страны мира полностью выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", - продолжала ведущая брифинга. "Мы также призываем все страны использовать любые имеющиеся у них средства влияния, чтобы убедить КНДР сойти со своего деструктивного пути", - добавила она. Использование официального названия страны - КНДР - с трибуны Госдепартамента США само по себе звучало необычно.

Битва за Ракку

При обсуждении событий в Сирии Науэрт спросили, как США отнеслись бы к участию в операции по освобождению города Ракка правительственных сирийских войск, а также сил России и Ирана. Правда, прямо на этот вопрос она не ответила. Прежде всего она подчеркнула особое значение этого города для экстремистов (по ее словам, это "одна из двух столиц" ИГ) и заявила, что оттуда планировались "удары по Европе", в том числе по Ницце и Брюсселю.

"Силы демократической Сирии" начали сегодня эту операцию, - продолжала Науэрт. - Мы исходим из того, что битва за Ракку будет долгой и трудной. Но мы уверены в способности коалиции, поддерживаемой Соединенными Штатами, выбить ИГИЛ (американское наименование ИГ) из этого оплота и в конечном счете вернуть город людям, которым он и принадлежит".

Попытка репортера, задававшего вопрос, уточнить, "как же все-таки насчет (участия) России", успеха не принесла.

Кризис вокруг Катара

Главной темой на брифинге был кризис вокруг Катара, с которым ряд арабских стран, включая Египет и Саудовскую Аравию, разорвали отношения из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Науэрт подтвердила, что США были проинформированы об этом решении заранее - но "перед самым объявлением".

Она также сказала, что США "продолжают сотрудничать с Катаром и другими странами региона в борьбе против терроризма". По мнению Вашингтона, Катар "старается пресекать финансирование терроризма" и "добивается прогресса" в этой работе, но ему "еще многое надо сделать", - сказала представитель Госдепартамента.

Twitter Трампа

На вопрос о том, не вредит ли американской дипломатии привычка президента США общаться с внешним миром через Twitter, Науэрт процитировала своего начальника, которого об этом тоже спрашивали.

"У нашего президента уникальная манера общения с американским народом, и она уже сослужила ему хорошую службу. Я не собираюсь ему советовать, как ему общаться с другими. Это его дело", - сказал Тиллерсон в Новой Зеландии.

Удачный дебют

Брифинг в Госдепартаменте стал первым с 27 апреля. По мнению журналистов, Науэрт (в недавнем прошлом тележурналистка, работавшая на каналах Fox и ABC), которая прежде не занималась дипломатией, хорошо справилась со своей задачей.

Пресс-секретарь в будущем намерена впредь общаться с журналистами регулярно. По словам сотрудников Госдепартамента, впредь пресс-брифинги там будут проводиться два раза в неделю.