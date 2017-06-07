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Канада и Германия будут вместе работать над реализацией Парижского соглашения по климату

Международная панорама
7 июня, 3:23 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель также обсудили предстоящий саммит G20

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ОТТАВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжать тесное сотрудничество двух стран в деле борьбы с изменениями климата. Об этом во вторник сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

Трюдо и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого "подтвердили свою приверженность борьбе с изменениями климата, повышению охраны окружающей среды, а также стремлению к чистой энергии и устойчивому экологическому развитию". "Они согласились тесно сотрудничать над реализацией Парижского соглашения по климату", - добавили в канцелярии. Премьер-министр и канцлер также обсудили предстоящий саммит G20, который пройдет в июле в Германии

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В тот же день Трюдо позвонил главе Белого дома и лично выразил ему свое разочарование таким решением. Позже премьер Канады в ходе телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ договорился совместно продолжать работу по реализации Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трюдо, Джастин Меркель, Ангела
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