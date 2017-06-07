ABC: глава минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил о готовности уйти в отставку из-за разногласий с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил во вторник телеканал ABC.

По сведениям его источников, Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. Когда министр выступил с таким предложением, а также какой была реакция на него в администрации США, телеканал не уточняет. Официальных комментариев на этот счет со стороны минюста не поступало.

Как отмечает ABC, особое недовольство хозяина Белого дома якобы было вызвано тем, что в марте министр отказался от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о якобы имевших место контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По утверждению газеты The Washington Post, одна из встреч проходила в офисе Сешнса в Сенате Конгресса США, а другая - в вашингтонском "Фонде наследия".

В январе текущего года при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы минюста и генпрокурора США он не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба Трампа с РФ. В связи с этим представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить его от участия в каких-либо действиях по указанным расследованиям.

Президент США в марте заявлял, что полностью доверяет Сешнсу. Американский лидер выражал сомнения в том, что генпрокурору следует взять самоотвод от участия в каких-либо действиях по расследованию в связи с утверждениями о наличии связей между предвыборным штабом Трампа и российскими официальными лицами.