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CNN: обвиненная в разглашении данных подрядчица Пентагона называла Трампа фашистом

Международная панорама
7 июня, 4:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Девушка публиковала свои заявления в Twitter. В частности, она выразила разочарование в связи с победой Дональда Трампа на выборах в ноябре прошлого года

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Подрядчица Пентагона Риэлити Ли Виннер, которую в США обвинили в разглашении секретного доклада АНБ, активно критиковала американского президента Дональда Трампа в социальных сетях, в частности, называла его фашистом. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Девушка публиковала указанные заявления в Twitter под именем Сара Виннер, в учетной записи была размещена ее настоящая фотография. В ноябре прошлого года подрядчица выразила глубокое разочарование в связи с победой Трампа в президентской гонке. В феврале, уже после инаугурации американского лидера, Виннер назвала его "оранжевым фашистом", которого "пустили в Белый дом". Политические оппоненты Трампа ранее не раз утверждали, будто бы кожа республиканца имеет оранжевый оттенок.

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Как отмечает телеканал, Виннер регулярно высказывалась на политические темы и была подписана на Twitter экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, организации WikiLeaks, а также группы хакеров Anonymous. Адвокат 25-летней девушки Титус Николс заявил в эфире CNN, что самое строгое наказание, которое может ей грозить, - это тюремное заключение продолжительностью 10 лет. Виннер должна вновь предстать перед судом в четверг. Тогда решится, сможет ли она выйти под залог до начала процесса по ее делу.

Виннер является сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Подрядчицу арестовали 3 июня, обвинения в передаче секретных данных средству массовой информации ей были предъявлены в городе Огаста (штат Джорджия).

По сведениям NBC, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ США. В нем утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку на компанию-разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов. На сайте были размещены выдержки из доклада.

Министерство юстиции США в понедельник опубликовало заявление, в котором приводятся подробности, касающиеся ареста Виннер и предъявления ей обвинений. При этом в документах не уточняется, какому именно СМИ Виннер передала секретные сведения. В материалах минюста говорится, что Виннер уже полностью признала свою вину.

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