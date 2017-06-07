СМИ: в Боливии задержаны трое подозреваемых в нападении на туристку из России

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Боливийская полиция задержала трех подозреваемых в нападении на туристку из России в муниципалитете Санта-Роса в департаменте Бени на севере страны. Об этом сообщила во вторник газета La Palabra del Beni.
"Она поставила палатку у лагуны Браво в Санта-Росе, где примерно в 02:00 (09:00 мск) к ней подошли три неизвестных ей человека. Они украли профессиональный фотоаппарат, мобильные телефоны, кошелек, удостоверение личности и другие документы, которые были у иностранной гражданки", - приводит газета слова представителя местной полиции Рубена Мамани.
По данным издания, задержанные также подозреваются в изнасиловании. Нападение на туристку было совершено на прошлых выходных.
В посольстве Боливии в РФ ТАСС сообщили, что на данные момент не располагают информацией по этому поводу.