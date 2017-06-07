В Конгрессе США одобрили финансирование расследований военных преступлений в Ираке

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект, который позволяет американскому Госдепартаменту оказывать финансовую поддержку людям, занимающимся расследованиями преступлений против человечности, актов геноцида и военных преступлений в Ираке.
Согласно тексту, автором которого выступил конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, распределять это финансирование должен будет госсекретарь США вместе с главой Агентства по международному развитию.
Законопроект дает им право "предоставить поддержку, в том числе финансовую и техническую", тем, кто ведет уголовные расследования в отношении лиц, "подозреваемых в совершении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений" в Ираке начиная с января 2014 года. В тексте уточняется, что бюджетные средства могут быть использованы для оказания помощи при выстраивании уголовного обвинения и сборе доказательств, которые затем можно будет представить в "национальных и гибридных судах".
В предисловии к документу авторы в первую очередь указывают на бедственное положение христиан и езидов в Ираке и Сирии, число которых за последние годы значительно сократилось. В связи с этим госсекретарь также наделяется полномочиями использовать дополнительные средства на оказание помощи гуманитарным организациям, работающим в этих странах.
Помимо этого, госсекретарь, в случае окончательного вступления законопроекта в силу, должен будет призвать зарубежные страны предпринять действия, направленные на поиск и привлечение к ответственности тех, кто может быть причастен к описанным выше злодеяниям, совершенным на территории Ирака и Сирии. Министр юстиции в свою очередь обязан будет проверить, можно ли проводить процессы против подозреваемых в этих преступлениях на территории США.
Теперь аналогичный законопроект должен быть принят Сенатом США, только после этого он отправится на подпись к президенту.