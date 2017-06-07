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Пентагон: Китай продолжит увеличивать военный бюджет и создавать базы за рубежом

Международная панорама
7 июня, 6:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По мнению американского оборонного ведомства, у Пекина есть возможность поддерживать рост оборонных трат в ближайшем будущем

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Китай, скорее всего, продолжит создавать военные базы на территории дружественных стран, а также увеличивать свой военный бюджет, несмотря на ослабление экономического роста. Об этом говорится в распространенном во вторник ежегодном докладе министерства обороны США о состоянии вооруженных сил КНР.

"Китай, вероятнее всего, будет стараться создавать дополнительные военные базы в странах, с которыми он давно поддерживает дружественные отношения и имеет общие стратегические интересы, такими, как Пакистан, а также там, где уже размещаются иностранные военные", - говорится в тексте, подготовленном для Конгресса США. В нем отмечается, что желание Пекина создавать свои базы может быть ограничено лишь готовностью правительств других стран принимать у себя военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Общие военные инвестиции Пекина в 2016 году превысили $180 млрд. "У Китая есть возможность поддерживать рост оборонных трат в ближайшем будущем. Китайские лидеры, судя по всему, намерены увеличивать расходы на оборону даже в условиях замедления экономического роста", - говорится в документе. Более того, модернизация вооруженных сил КНР, полагают в Пентагоне, направлена на то, чтобы лишить США технологического преимущества, и Китай применяет "широкий набор методов" для получения доступа к наработкам других стран.

Отдельное внимание в докладе посвящено проблеме кибербезопасности. "Компьютерные системы по всему миру, включая те, что принадлежат правительству США, подвергались атакам из Китая на протяжении 2016 года. Эти и прошлые попытки взлома были нацелены на получение доступа к сетям и кражу информации. Китай использует имеющиеся в его распоряжении средства для сбора разведывательных данных, которые можно использовать против американского дипломатического, экономического и военно-промышленного сектора", - сказано в документе.

В минобороны США обращают внимание и на усиление предпринимаемых Пекином дипломатических усилий. На данный момент за пределами КНР созданы 110 офисов китайских военных атташе. Как правило, в них работают от двух до десяти офицеров НОАК.

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