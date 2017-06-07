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Сирийские саперы начали разминирование Хомса

Международная панорама
7 июня, 8:24 UTC+3 ХОМС /Сирия/ 7, июня. /ТАСС

В среднем за два часа работы минеры этой группы находят 10-12 самодельных взрывных устройств

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ХОМС /Сирия/, 7 июня. /ТАСС/. Группы сирийских саперов начали обезвреживание взрывоопасных предметов на улицах Хомса, города на западе Сирии, в мае этого года полностью освобожденного от террористов. Минеры извлекают сотни взрывных устройств.

"Взрывные устройства в освобожденном Хомсе находятся буквально повсюду - часто фугасы замаскированы в электрощитах, бытовых приборах, любых предметах на улице", - рассказал журналистам командир группы разминирования лейтенант Мухамад Рамада.

В среднем за два часа работы минеры этой группы находят 10-12 самодельных взрывных устройств, большинство которых установлены на неизвлекаемость. В частности, один из мощных фугасов был замаскирован под обычный придорожный камень. "Опасную находку выдал едва заметный отрезок огнепроводного шнура. СВУ, предположительной мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, предназначено для уничтожения автомобилей", - пояснил офицер.

Другое СВУ было обезврежено в электрощите в одном из домов - взрывателем для нескольких самодельных гранат был обычный мобильный телефон.

По словам лейтенанта Рамада, группы разминирования в Хомсе за первый день работы обезвредили свыше тысячи взрывоопасных предметов, пользуясь оборудованием и средствами защиты российского производства. Он сообщил, что все саперы, участвующие в разминировании Хомса, прошли подготовку в Международном противоминном центре (в Сирии - прим. ТАСС) и в совершенстве владеют методами и способами обнаружения и нейтрализации взрывоопасных предметов, в том числе и фугасов большой мощности.

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